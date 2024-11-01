НБУ приказал банкам сообщать об обнаруженных случаях "дробления бизнеса"
Национальный банк Украины предоставил рекомендации банкам и небанковским финансовым учреждениям для выявления механизмов "дробления бизнеса". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В НБУ отмечают, что схема уклонения от уплаты налогов происходит распределением деятельности юридического лица через других хозяйствующих субъектов, в частности через физических лиц-предпринимателей (ФОП), работающих на упрощенной системе налогообложения.
В своем письме к банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям Национальный банк приводит признаки, которые могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФОП, так называемой Группой.
"Если анализ выявляет принадлежность клиентов к этой группе, финансовые учреждения имеют основания предполагать, что деятельность субъекта может быть направлена на уклонение от налогов. В таком случае учреждения должны сообщить Госфинмониторингу о выявленных операциях и оценить дальнейшие деловые отношения с учетом выявленных рисков", – сообщили в НБУ.
Следуя этим рекомендациям, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать системы предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, а также повысить эффективность управления рисками в сфере финансового мониторинга, отмечают в Нацбанке.
- В Украине в 2023 году открыли рекордное количество новых ФОП – более 300 000. Глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев считает, что это свидетельствует не столько о восстановлении экономики, сколько о попытке обойти налоги и мобилизацию.