Супруненко разрешили купить страховую компанию. Набсовет уже возглавил его бизнес-партнер

Фото: realist.top

Бизнесмен Вячеслав Супруненко покупает страховую компанию "Країна". Набсовет компании уже возглавил его бизнес-партнер Роман Ярошенко, сообщается в системе раскрытия SMIDA.

Ярошенко с 2009 года возглавляет наблюдательный совет Асвио Банка, принадлежащий Вячеславу Супруненко и его брату Александру.

17 октября 2024 года Супруненко получил разрешение Антимонопольного комитета на концентрацию, которая заключается в приобретении им контроля над СК "Країна" путем покупки доли более 50%. Это уже второе разрешение, первое он получил еще в 2023 году, но тогда сделку по приобретению компании так и не закрыли.

Согласно данным аналитической системы Contr Agent, СК "Країна" контролирует депутат Киевского городского совета Анна Коваленко, недавно продавшая Супруненко свою финансовую компанию "Калина-Автолизинг".

СК "Країна" занимает 18 место в Украине по страховым премиям в 2024 году (238,15 млн грн за шесть месяцев), согласно данным рейтинга Insurance TOP.