Супруненку дозволили купити страхову компанію. Наглядову раду уже очолив його бізнес-партнер
Бізнесмен В'ячеслав Супруненко купує страхову компанію "Країна". Наглядову раду компанії уже очолив його бізнес-партнер Роман Ярошенко, повідомляється в системі розкриття SMIDA.
Ярошенко з 2009 року очолює наглядову раду Асвіо Банку, який належить В'ячеславу Супруненку та його брату Олександру.
17 жовтня 2024 року Супруненко отримав дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію, яка полягає в набутті ним контролю над СК "Країна" шляхом придбання частки понад 50%. Це уже другий дозвіл, перший він отримав ще у 2023 році, але тоді угоду з придбання компанії так і не закрили.
Згідно з даними аналітичної системи Contr Agent, СК "Країна" контролюється депутаткою Київської міської ради Ганною Коваленко, яка нещодавно продала Супруненку свою фінансову компанію "Калина-Автолізинг".
СК "Країна" посідає 18 місце в Україні за страховими преміями у 2024 році (238,15 млн грн за шість місяців), згідно з даними рейтингу Insurance TOP.
- Супруненко – власник групи компаній Alviva, куди входять Київхліб, Київмлин, Київський булочно-кондитерський комбінат, завод "Росинка".
- На початку 2024 року бізнесмен отримав дозвіл на придбання будівель колишнього КП "Київський завод алюмінієвих будівельних конструкцій" у Броварах.
- В'ячеслав Супруненко був зятем колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Той керував містом із 2006 до 2012 року.