Супруненку дозволили купити страхову компанію. Наглядову раду уже очолив його бізнес-партнер

Фото: realist.top

Бізнесмен В'ячеслав Супруненко купує страхову компанію "Країна". Наглядову раду компанії уже очолив його бізнес-партнер Роман Ярошенко, повідомляється в системі розкриття SMIDA.

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Ярошенко з 2009 року очолює наглядову раду Асвіо Банку, який належить В'ячеславу Супруненку та його брату Олександру.

17 жовтня 2024 року Супруненко отримав дозвіл Антимонопольного комітету на концентрацію, яка полягає в набутті ним контролю над СК "Країна" шляхом придбання частки понад 50%. Це уже другий дозвіл, перший він отримав ще у 2023 році, але тоді угоду з придбання компанії так і не закрили.

Згідно з даними аналітичної системи Contr Agent, СК "Країна" контролюється депутаткою Київської міської ради Ганною Коваленко, яка нещодавно продала Супруненку свою фінансову компанію "Калина-Автолізинг".

СК "Країна" посідає 18 місце в Україні за страховими преміями у 2024 році (238,15 млн грн за шість місяців), згідно з даними рейтингу Insurance TOP.