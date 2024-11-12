Супруненко купив лізингову компанію у депутатки Київради
Бізнесмен В'ячеслав Супруненко купив лізингову компанію "Калина-Автолізинг" у депутатки Київської міської ради Ганни Коваленко (Європейська солідарність). Про це повідомляється в системі розкриття інформації SMIDA.
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30 жовтня Супруненко став власником 100% у статутному капіталі ТОВ "Калина-Автолізинг", викупивши частки інвестиційного фонду "Ківі" (88,33%) і страхової компанії "Країна" (11,67%). Бенефіціарною власницею обох компаній є депутатка Коваленко.
Сума угоди не повідомляється.
Після придбання лізингової компанії Супруненко перейменував її в Амо Лізинг, свідчать дані аналітичної системи Contr Agent.
Лізингова компанія займається придбанням майна (автомобілів, обладнання, нерухомості тощо) та здачею його в оренду (лізинг) фізичним або юридичним особам. Під час оренди компанія зберігає право власності на майно, а клієнт користується ним на умовах довгострокового договору, поступово виплачуючи його вартість та додаткові комісії.
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