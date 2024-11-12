Супруненко купил лизинговую компанию у депутата Киевсовета
Бизнесмен Вячеслав Супруненко купил лизинговую компанию "Калина-Автолізинг" у депутата Киевского городского совета Анны Коваленко (Европейская солидарность). Об этом сообщается в системе раскрытия информации SMIDA.
30 октября Супруненко стал владельцем 100% в уставном капитале ООО "Калина-Автолізинг", выкупив доли инвестиционного фонда "Ківі" (88,33%) и страховой компании "Країна" (11,67%). Бенефициарной владелицей обеих компаний является депутат Коваленко.
Сумма сделки не сообщается.
После приобретения лизинговой компании Супруненко переименовал ее в "Амо Лізинг", свидетельствуют данные аналитической системы Contr Agent.
Лизинговая компания занимается приобретением имущества (автомобилей, оборудования, недвижимости и т.п.) и сдачей его в аренду (лизинг) физическим или юридическим лицам. При аренде компания сохраняет право собственности на имущество, а клиент пользуется им на условиях долгосрочного договора, постепенно выплачивая его стоимость и дополнительные комиссии.
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