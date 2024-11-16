В Великобритании предлагают 600 фунтов новым семьям, которые приютят украинских беженцев
Власти города Элмбридж в Великобритании предлагают финансовую помощь в размере 600 фунтов в месяц семьям, которые согласились приютить украинских беженцев.
Эта инициатива призвана поддержать столкнувшихся с высокими расходами на проживание хозяев.
С начала программы в марте 2022 года более 300 домохозяйств в Элмбридже помогли почти 600 убежавшим от войны украинцам.
Жанни Твиди, содиректор местной благотворительной организации ElmbridgeCAN, отмечает, что финансовая помощь важна, поскольку она помогает компенсировать расходы на содержание беженцев.
"Люди не делают это ради денег, но рост счетов и расходов из-за наличия еще одного человека в доме делает эту поддержку очень важной", – отмечает она.
Организация ElmbridgeCAN, созданная в 2016 году для помощи сирийским беженцам, активно поддерживает интеграцию украинцев в местное сообщество.
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