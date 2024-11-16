У Великій Британії пропонують 600 фунтів новим родинам за прихисток українських біженців

Влада Елмбриджа у Великій Британії виплачує £600 на місяць господарям, які готові прийняти українських біженців і допомогти їм адаптуватися

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Влада міста Елмбридж у Великій Британії пропонує фінансову допомогу в розмірі 600 фунтів на місяць родинам, які зголосилися прихистити українських біженців. Про це інформує ВВС.

Ця ініціатива покликана підтримати господарів, які зіткнулися з високими витратами на проживання.

Від початку програми у березні 2022 року понад 300 домогосподарств у Елмбриджі допомогли майже 600 українцям, які втекли від війни. Наразі особливу увагу приділяють тим сім'ям або особам, які вже проживають у місті, але потребують переїзду до нового прихистку.

Жанні Твіді, співдиректорка місцевої благодійної організації ElmbridgeCAN, наголошує, що фінансова допомога важлива, оскільки вона допомагає компенсувати витрати на утримання біженців.

"Люди не роблять це заради грошей, але зростання рахунків і витрат через наявність ще однієї людини у домі робить цю підтримку дуже важливою", — зазначає вона.

Організація ElmbridgeCAN, створена у 2016 році для допомоги сирійським біженцям, активно підтримує інтеграцію українців у місцеву спільноту. Волонтери організовують мовні курси, допомагають знайти роботу та адаптуватися до життя у Великій Британії.