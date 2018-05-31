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31.05.2018, 17:14

НКЦБФР напомнила о запрете использовать российское ПО

НКЦБФР напомнила о запрете использовать российское ПО

Нацкомиссия напомнила Украинской бирже о необходимости придерживаться украинских санкций против России

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) заявила, что участники фондового рынка должны прекратить использовать российские программные обеспечения, которые были запрещены решением СНБО и указом президента Петра Порошенко от 14 мая 2018 года.

Пресс-служба регулятора напомнила, что указом Президента Украины №126/2018 о решении СНБО от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" с 14 мая 2018 были введены ограничительные меры, которые в том числе касаются и участников фондового рынка Украины.

"Ограничительные меры, которые вводятся решением СНБО, имеют прямое действие, в частности в части запрета украинским субъектам хозяйствования использовать в своей деятельности электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts", - отметили в НКЦБФР.

Сейчас Комиссия принимает меры для комплексного и всестороннего выполнения решения СНБО, а также анализирует последствия использования участниками фондового рынка запрещенных программных комплексов, подчеркнул регулятор.

Также в КНЦФБР заявили, что актуализируют всю имеющуюся у нее информацию о программных комплексах, которые используются биржами и участниками биржевых торгов на фондовом рынке Украины.

24 мая стало известно, что СНБО ввел санкции против софта Московской биржи (ММВБ-РТС): Plaza и Forts. Украинская биржа использует терминал для торговли фьючерсами и опционами Plaza2, который указан в перечне софта, принадлежащего ММВБ. При этом на следующий день Украинская биржа заявила, что продолжит использовать софт из РФ даже несмотря на введенные Украиной санкции.

Санкции предусматривают временную блокировку активов компании; ограничение ее торговых операций; предотвращение вывода ее капиталов из Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; ограничение или приостановление лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

Санкции вводятся сроком на три года.

Ранее президент Петр Порошенко подписал указ N126/2018 и ввел в действие решение СНБО о введении новых и продлении старых санкций в отношении РФ.

2 мая СНБО поддержал введение персональных экономических и других санкций в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины, а также которых ограничительными мерами наказали власти США и стран Евросоюза.

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Теги: програмное обеспечение, биржи, нкцфбр, украинская биржа
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