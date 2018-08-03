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03.08.2018, 14:45

Объем возмещения НДС растет. Кто получатели

Объем возмещения НДС растет. Кто получатели

По данным ГФС, в июле сумма возмещенного НДС составила 10,7 млрд грн

В январе-июле налогоплательщикам возмещено 75,2 млрд грн налога на добавленную стоимость (НДС). Это на 10,1%, или на 6,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС).

По данным ведомства, в июле сумма возмещенного НДС составила 10,7 млрд грн.

В ГФС отмечают, что положительная динамика связана с эффективной работой системы мониторинга оценки рисков. "На сегодня отсутствуют любые возможности проведения манипуляций с возмещением НДС, поскольку весь процесс автоматический и прозрачный", - заявляют налоговики.

По данным Госказначейства, среди украинских предприятий крупнейшим получателем возмещения НДС в июле стал меткомбинат ArcelorMittal Кривой Рог - 1,074 млрд грн. При этом в июне предприятие отсутствовало в списке получателей НДС.

Вторую позицию в тройке лидеров сохранил агроэкспортер Кернел-Трейд. Предприятие получило 730,2 млн грн, что на 581,1 млн грн больше по сравнению с июнем. На третьем месте - меткомбинат Азовсталь. Предприятие, входящее в группу Метинвест Рината Ахметова, получило 707,6 млн грн против 533,3 млн грн в июне.

На четвертом месте агроэкспортер Сантрейд (546,1 млн грн против 345 млн грн в июне), на пятом - Мариупольский металлургический комбинат (ММК) им. Ильича из группы Метинвест (493,6 млн грн). В июне ММК стал крупнейшим получателем возмещения НДС с показателем 620,7 млн грн.

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Теги: НДС
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