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24.07.2018, 10:25

1000000%: МВФ предупредил Венесуэлу о космической инфляции

1000000%: МВФ предупредил Венесуэлу о космической инфляции

В Международном валютном фонде предупредили о последствиях текущей финансовой политики в Венесуэле

Финансовая политика правительства Венесуэлы, постоянно печатающего деньги, приведет к космической инфляции, предупреждает глава одного из департаментов Международного валютного фонда (МВФ) Алехандро Вернер. Об этом пишет Bloomberg.

Вернер сравнил ситуацию в Венесуэле с тем, что происходило в Германии в 1923 году или в Зимбабве в конце 2000-х. Если продолжать такую политику, дело может кончиться инфляцией в 1000000%, говорит он.

Экономический кризис, гиперинфляция, нехватка еды уже вызвали массовый выезд людей из Венесуэлы, отмечает Вернер. Это окажет влияние и на соседние страны.

Власти Венесуэлы перестали публиковать экономические данные.

В прошлом году инфляция в стране составила 60000%, а за последние три месяца выросла до 300000%.

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Теги: МВФ, экономика, инфляция, венесуэла
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