Пенсионный фонд вернул 80% займов, взятых у Госказначейства

ПФУ вернул львиную долю ссуд, взятых с Единого казначейского счета, сообщил министр социальной политики

Реклама Реклама

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вернул львиную долю ссуд, взятых с Единого казначейского счета. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет ЭП.

Всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 млрд гривен, вернул - 40 млрд грн. Больше ПФ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 млрд грн, соответственно.

Ранее председатель государственной казначейской службы Татьяна Слюз сообщила, что казна одалживает средства ПФУ.