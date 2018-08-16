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16.08.2018, 17:16

Пенсионный фонд вернул 80% займов, взятых у Госказначейства

Пенсионный фонд вернул 80% займов, взятых у Госказначейства

ПФУ вернул львиную долю ссуд, взятых с Единого казначейского счета, сообщил министр социальной политики

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) вернул львиную долю ссуд, взятых с Единого казначейского счета. Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, пишет ЭП.

Всего с начала года Пенсионный фонд позаимствовал у государственной казны 50,1 млрд гривен, вернул - 40 млрд грн. Больше ПФ занимал в январе и июне этого года - 10,2 и 10,4 млрд грн, соответственно.

Ранее председатель государственной казначейской службы Татьяна Слюз сообщила, что казна одалживает средства ПФУ.

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Теги: ПФУ, Андрей Рева, госказначейство
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