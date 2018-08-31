Платежный баланс Украины вернулся к дефициту

В июле платежный баланс был сведен с дефицитом в $170 млн, из-за значительного роста импорта

Реклама Реклама

Платежный баланс в июле сведен с дефицитом в $170 млн, тогда как в июне он был сведен с профицитом в 23 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что дефицит текущего счета платежного баланса в июле увеличился до $1,1 млрд. В прошлом месяце дефицит был на уровне $125 млн. Прежде всего это связано со значительными темпами роста объемов импорта товаров по сравнению с объемами экспорта, пояснили в НБУ.

За январь - июль 2018-го дефицит текущего счета составил $1 7 млрд по сравнению с $0,7 млрд за аналогичный период 2017 года.

Объемы экспорта товаров в июле увеличились на 12,6% в годовом измерении и составили $3,3 млрд.

В июле возобновился рост экспорта продовольственных товаров (на 8% г / г) благодаря раннему началу сбора урожая пшеницы в июне и высоким объемам урожая рапса. В то же время общий рост экспорта товаров сдерживался логистическими проблемами в Азовском море, в результате чего рост экспорта металлургической продукции замедлился (до 19,9% г / г). Высокими темпами продолжал расти экспорт руд и отдельной химической продукции.

По данным НБУ, за семь месяцев текущего года экспорт вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, до $24,5 млрд.

Вместе с тем, объемы импорта товаров в июле увеличились на 24,9% в годовом измерении и составили $5 млрд.

Существенное ускорение роста импорта по сравнению с предыдущим месяцем было обусловлено энергетические составляющей - на фоне высокого потребительского и инвестиционного спроса существенно увеличились закупки продукции машиностроения (16% г / г), продовольственных товаров (30,8% г / г) и промышленных изделий (28 1%). Также высокими темпами продолжался рост энергетического импорта. Через дальнейший рост мировых цен на нефть и природный газ стоимостные объемы импорта энергоносителей выросли на 32,6%, отметили в Нацбанке.

Всего за январь-июль импорт товаров вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $30,5 млрд.

Чистый приток капитала по финансовому счету в июле составил $0,9 млрд (в июле прошлого года – $0,1) и был обеспечен операциями частного сектора, тогда как чистые внешние обязательства госсектора незначительно сократились (на $0,1 млрд) преимущественно через операции правительства по ОВГЗ. Чистые поступления реального сектора ($1,1 млрд) были обеспечены в основном за счет долговых инструментов - торговых и долгосрочных кредитов.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в июле составил $142 млн, большинство из которых (83%) были направлены в реальный сектор. При этом этот показатель за январь - июль 2018 года составил в 1,3 млрд, 32% из которых - операции банковского сектора по переоформлению долга в уставный капитал.

Всего за январь-июль 2018 чистый приток средств по финансовому счету составил $1,8 млрд (за семь месяцев 2017 года – 1,4 млрд).

Напомним, по итогам 2017 года платежный баланс Украины был сведен с профицитом в $2,6 млрд, что вдвое больше, чем в 2016 году.