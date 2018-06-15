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ВНО-2018: обнародованы результаты по семи предметам
15.06.2018, 12:50

Подано представление о назначении Рожковой первым замглавы НБУ

Подано представление о назначении Рожковой первым замглавы НБУ

Глава Нацбанка подал в совет представление о назначении Катерины Рожковой своим первым заместителем

Национальный банк Украины (НБУ) подтвердил факт представления Яковом Смолием в совет кандидатуры Катерины Рожковой на пост первого заместителя председателя и Сергея Холода - на пост заместителя. Об этом сообщает УНИАН.

"В ответ на ваш запрос подтверждаем, что председатель Национального банка Яков Смолий в соответствии с процедурами подал соответствующее представление в совет НБУ кандидатуры Катерины Рожковой на назначение на должность первого заместителя председателя и Сергея Холода - на должность заместителя председателя НБУ", - говорится в сообщении.

Глава НБУ надеется на поддержку советом предложенных кандидатур, и вскоре правление регулятора заработает в полном составе.

Нацбанк напоминает, что по закону правление регулятора состоит из шести человек, включая главу НБУ, его первого заместителя и четырех заместителей. Заместители назначаются советом по представлению главы НБУ.

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Теги: Яков Смолий, НБУ, Катерина Рожкова, Сергей Холод
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