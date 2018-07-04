Порошенко подписал закон о валюте

Президент Украины Петр Прошенко сегодня, 4 июля, подписал закон о валюте. Об этом он сообщил у себя в Twitter.
"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент.
Как сообщает пресс-служба АП, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.
19 марта законопроект о валюте, поданный президентом, зарегистрировали в парламенте как неотложный.
В первом чтении Верховная Рада приняла его 17 мая.
21 июня парламент принял законопроект во втором чтении.
Документом предлагается отменить действующий декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.
Закон вводит новый режим валютного регулирования.
Согласно законопроекту, нормативно-правовыми актами Нацбанка будут определяться: порядок проведения расчетов по валютным операциям; структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.
Читайте также: Валюта вышла из декрета. Пять мнений о новом законе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.