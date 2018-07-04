Порошенко подписал закон о валюте

Президент Порошенко на встрече с представителями бизнеса подписал закон о валюте

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Президент Украины Петр Прошенко сегодня, 4 июля, подписал закон о валюте. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Подписал Закон "О валюте и валютных операциях". Это - еще один акт экономической свободы и наша совместная победа", - написал президент.

Как сообщает пресс-служба АП, подписание закона состоялось во время встречи Порошенко с представителями бизнеса.

19 марта законопроект о валюте, поданный президентом, зарегистрировали в парламенте как неотложный.

В первом чтении Верховная Рада приняла его 17 мая.

21 июня парламент принял законопроект во втором чтении.

Документом предлагается отменить действующий декрет Кабмина "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и закон "О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте" и внести изменения в некоторые другие законодательные акты Украины.

Закон вводит новый режим валютного регулирования.

Согласно законопроекту, нормативно-правовыми актами Нацбанка будут определяться: порядок проведения расчетов по валютным операциям; структура валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами; порядок проведения перевода валютных ценностей; порядок трансграничного перемещения валютных ценностей уполномоченными учреждениями и субъектами валютных операций; порядок осуществления валютного надзора за уполномоченными учреждениями; другие валютные операции, которые осуществляют небанковские финансовые учреждения на основании лицензий; границы обязательной продажи части поступлений в иностранной валюте.

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