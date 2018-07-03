Порошенко заработал больше 1 млн грн на процентах в банке

Президент задекларировал четыре суммы дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке

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Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,68 млн грн процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке, свидетельствует сообщение о существенных изменениях имущественного состояния в декларации о доходах.

Согласно документу, Порошенко задекларировал четыре суммы дохода от банковских вкладов - дважды по 105,31 тыс. грн, и по одному разу в 298,37 тыс. грн и 559,45 тыс. грн. В сумме эта цифра составляет 1,68 млн грн

Напомним, согласно декларации Порошенко за 2017 год, общая сумма его доходов составила 16,9 млн грн.

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