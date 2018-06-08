Поступления в местные бюджеты выросли на 23% - ГФС

В местные бюджеты в январе-мае поступило 88,7 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой (ГФС).
ГФС отмечает, что это на 22,6%, или на 16,3 млрд грн, превышает поступления соответствующего периода прошлого года.
В мае в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 20,6 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года поступления выросли на 25%, или на 4,1 млрд грн.
С начала года в сводный бюджет поступило 85 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 25%, или на 17 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.
Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в мае составили 18,2 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года эти поступления возросли на 28%, или 4 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.