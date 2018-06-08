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08.06.2018, 14:55

Поступления в местные бюджеты выросли на 23% - ГФС

Поступления в местные бюджеты выросли на 23% - ГФС

В январе-мае в местные бюджеты поступило 88,7 млрд грн

В местные бюджеты в январе-мае поступило 88,7 млрд грн платежей, которые контролируются Государственной фискальной службой (ГФС).

ГФС отмечает, что это на 22,6%, или на 16,3 млрд грн, превышает поступления соответствующего периода прошлого года.

В мае в местные бюджеты налогоплательщиками направлено 20,6 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года поступления выросли на 25%, или на 4,1 млрд грн.

С начала года в сводный бюджет поступило 85 млрд грн налога и сбора на доходы физических лиц. Это на 25%, или на 17 млрд грн, больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Поступления налога и сбора на доходы физических лиц в мае составили 18,2 млрд грн. По сравнению с маем прошлого года эти поступления возросли на 28%, или 4 млрд грн.

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Теги: ГФС, госбюджет, экономика, налогообложение
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