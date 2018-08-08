Прибыль украинских банков сократилась

По данным НБУ во втором квартале банковский сектор ушел в минус на 0,4 млрд грн

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По итогам первого полугодия 2018 года украинские банки получили чистую прибыль в размере 8,3 млрд грн. При этом аналогичный период прошлого года банки завершили с убытком в размере 1,85 млрд грн. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка.

В то же время во втором квартале банковский сектор зафиксировал убыток на сумму 0,4 млрд грн из-за значительных объемов формирования резервов одним из крупных банков. Без учета этого банка финансовый результат платежеспособных банков во втором квартале составил 6,8 млрд, отметили в НБУ.

Кроме того, из-за перехода на МСФО-9 во втором квартале один из крупных банков увеличил убытки прошлых лет на 16,7 млрд грн в основном из-за формирования резервов по обесцененным кредитам. "Это изменило балансовый капитал банка, но не повлияло на его регулятивный капитал и показатели достаточности капитала", - сообщили в пресс-службе НБУ, так и не уточнив о каком банке идет речь.

Ожидается, что в дальнейшем драйвером операционной прибыльности останется розничное кредитование и комиссионные доходы. Значительных отчислений в резервы во втором полугодии не планируется, поэтому сектор должен быть прибыльным по итогам года, подчеркнули в Нацбанке.

В НБУ отмечают, что в первом полугодии банковская система была прибыльной, банки фокусировались в основном на работе с физическими лицами, сохранились высокие темпы притока депозитов населения и розничного кредитования.

"В третьем квартале эти тенденции сохранятся, ожидается также сезонное оживление кредитования бизнеса. Главный риск для сектора - промедление с возобновлением сотрудничества с МВФ, что может ухудшить настроения банков и клиентов и замедлить приток депозитов и рост кредитования", - говорится в сообщении.



