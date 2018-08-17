ПриватБанк запустил быстрый лизинг для бизнеса

Банк ввел "лизинговый калькулятор для быстрой покупки коммерческой техники или оборудования

Реклама Реклама

ПриватБанк ввел новую технологию лизинга для приобретения коммерческих автомобилей, сообщается на сайте банка.

"Отныне процедура принятия решения о предоставлении техники или оборудования по лизинговым контрактам продлится несколько минут благодаря "лизинговому калькулятору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что программа лизинга для бизнеса в Приватбанке дает возможность получить авто, оборудование или технику в кредит на срок до 5 лет по ставкам от льготных 0,01% по партнерским программам до стандартных 19% годовых.

В случае покупки в кредит агротехники в Приватбанке действуют программы государственной компенсации от 25% до 40% стоимости техники или оборудования украинского производства.