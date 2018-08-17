ПриватБанк запустил быстрый лизинг для бизнеса

ПриватБанк ввел новую технологию лизинга для приобретения коммерческих автомобилей, сообщается на сайте банка.
"Отныне процедура принятия решения о предоставлении техники или оборудования по лизинговым контрактам продлится несколько минут благодаря "лизинговому калькулятору", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа лизинга для бизнеса в Приватбанке дает возможность получить авто, оборудование или технику в кредит на срок до 5 лет по ставкам от льготных 0,01% по партнерским программам до стандартных 19% годовых.
В случае покупки в кредит агротехники в Приватбанке действуют программы государственной компенсации от 25% до 40% стоимости техники или оборудования украинского производства.
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