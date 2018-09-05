Продан уволен с должности и.о. главы ГФС

Мирослав Продан решил принимать участие в открытом конкурсе на должность главного фискала

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Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан уходит с должности.

И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин удовлетворил заявление Продана и принял решение об объявлении конкурса на этот пост. По ее словам, премьер-министр поручил Минфину начать процедуры по проведению такого конкурса.

Продан пояснил, что уходит с должности, так как собирается принимать участие в открытом конкурсе на должность главы ГФС. "Службу на этот период должен возглавить человек, который не будет участвовать в конкурсе. Только таким образом обеспечим прозрачный и беспристрастный процесс отбора и высокий уровень доверия к результатам конкурса", - отметил Продан в Facebook.

Продан возглавлял ГФС с марта 2017 года.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура начала изучать приобретение Проданом недвижимости в Турции.

Сам Продан заявлял, что готов к проверке своей деятельности правоохранителями.

В конце августа и.о. ГФС обвинил руководство ГПУ в шантаже и заявил об "огромном давлении от правоохранительных органов" в отношении его самого, друзей, близких и коллег по службе.

Продан также заявил, что направляет в НАБУ материалы по деятельности контрабандной группировки, руководителем которой, по его данным, является сотрудник Генеральной прокуратуры Сергей Сердюк.