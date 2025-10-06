Bloomberg: Евросоюз готовит санкции против токена молдовского банкира-беглеца

Илан Шор (фото - EPA)

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против стейблкоина A7A5, привязанного к российскому рублю. Об этом сообщает Bloomberg.

Санкции запретят компаниям из ЕС прямо или косвенно участвовать в трансакциях с этим токеном. Также под ограничения могут попасть несколько банков в России, Беларуси и Центральной Азии, которые способствуют криптовалютным операциям.

Для введения санкций потребуется одобрение всех стран – членов ЕС, и до утверждения их пакета условия могут измениться.

A7A5 – это первый стейблкоин, курс которого привязан к российскому рублю. Его официально запустили в феврале 2025 года в Кыргызстане – одной из немногих стран, которые не поддержали антироссийские санкции.

Разработчиком токена выступила компания A7, которая принадлежит молдовскому олигарху Илану Шору и российскому Промсвязьбанку. Токен размещен на криптобирже Grinex, созданной бывшими сотрудниками подсанкционной Garantex для обхода международных санкций.

Сам Илан Шор находится под санкциями ЕС и США "за системную коррупцию" и "действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитета и независимости Молдовы".

Согласно подсчетам компании Elliptic, по состоянию на 26 сентября в обращении находилось 41,6 млрд токенов A7A5 общей стоимостью $496 млн. Суммарный объем всех трансакций с A7A5 к этой дате составил $68 млрд.