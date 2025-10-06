Bloomberg: Євросоюз готує санкції проти токена молдовського банкіра-утікача

Ілан Шор (фото - EPA)

Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти стейблкоїну A7A5, прив'язаного до російського рубля. Про це повідомляє Bloomberg.

Санкції заборонять компаніям з ЄС прямо чи опосередковано брати участь у трансакціях із цим токеном. Також під обмеження можуть потрапити кілька банків у Росії, Білорусі та Центральній Азії, які сприяють криптовалютним операціям.

Для запровадження санкцій буде потрібно схвалення всіх країн – членів ЄС, і до затвердження їхнього пакету умови можуть змінитися.

A7A5 – це перший стейблкоїн, курс якого прив'язаний до російського рубля. Його офіційно запустили в лютому 2025 року в Киргизстані – одній із небагатьох країн, які не підтримали антиросійські санкції.

Розробником токена виступила компанія A7, що належить молдовському олігарху Ілану Шору та російському Промсвязьбанку. Токен розміщений на криптобіржі Grinex, створеній колишніми співробітниками підсанкційної Garantex для обходу міжнародних санкцій.

Сам Ілан Шор перебуває під санкціями ЄС та США "за системну корупцію" та "дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив чи загрозу суверенітету та незалежності Молдови".

За підрахунками компанії Elliptic, станом на 26 вересня в обігу перебувало 41,6 млрд токенів A7A5 загальною вартістю $496 млн. Сумарний обсяг усіх трансакцій з A7A5 до цієї дати становив $68 млрд.