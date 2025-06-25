Молдавский беглый банкир Шор создал токен для обхода санкций РФ: обработал $9,3 млрд – FT

Стейблкоин беглого олигарха Илона Шора, привязанный к рублю, обработал $9,3 млрд за четыре месяца

Фото: Илан Шор / Википедия

Криптовалютный токен, запущенный беглым молдавским олигархом для обхода западных санкций против России, уже провел по меньшей мере $9,3 млрд на специальную криптобиржу через четыре месяца после запуска. Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о стейблкоине A7A5, привязанном к российскому рублю, что был запущен в феврале в Кыргызстане. Токен предназначен для облегчения масштабных трансграничных платежей в Россию и из России, несмотря на западные ограничения.

Токен поддерживается депозитами в российском Промсвязьбанке, который обслуживает оборонную отрасль и находится под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Компанию A7, разработавшую стейблкоин, контролирует беглый молдавский банкир Илан Шор.

В 2019 году он сбежал из Молдовы в Израиль, чтобы избежать наказания за мошенничество на сумму $1 млрд.

В прошлом году Шор заявил, что получил российский паспорт и, по данным молдавской полиции, находится в России с начала 2024 года.

Он также включен в санкционные списки США и ЕС за дестабилизацию политического ландшафта Молдовы. В 2022 году Шор попал под санкции Великобритании за вероятную причастность к подкупу иностранных государственных служащих.

A7 уже подверглась британским санкциям, а новый отчет британского Центра информационной устойчивости (CIR) связывает деятельность компании с политическими влиятельными кампаниями Кремля за рубежом.

Основная торговля токеном происходит на бирже Grinex, созданной одновременно с A7A5 в Кыргызстане. По данным FT, объем транзакций из-за кошельков этой платформы составил $9,3 млрд.

При этом значительная часть переводов происходит только в рабочие дни и в основном – в московское рабочее время.

Российские пользователи покупают A7A5 на блокчейнах Tron или Ethereum, затем обменивают его на USDT (долларовую стабильную криптовалюту), а затем могут вывести эти средства в любой стране.

Журналисты FT установили, что Grinex предположительно стала преемницей российской криптобиржи Garantex, в марте ее заблокировали США. Тогда американская компания Tether заморозила $23 млн.

По данным швейцарской компании Global Ledger, часть денег из Garantex была быстро переведена в A7A5, а затем – на Grinex.

В то же время Grinex в ответ заявила, что является независимой платформой, не имеющей отношения к Garantex и работающей исключительно с "чистыми клиентами с прозрачной историей".