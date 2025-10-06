ФТ: Криптовалюта Кремля обошла санкции США на $6 млрд с августа

Фото: Depositphotos

Организаторы российской системы криптоплатежей, среди которых также беглец из Молдовы Илан Шор, научились быстро обходить новые санкции США и возобновлять трансграничные операции. С августа они провели транзакций минимум на $6 млрд. Об этом пишет Financial Times.

Речь идет о так называемом "стейблкоине" A7A5, привязанном к рублю, который является частью трансграничной платежной системы A7 – альтернативы финансовой инфраструктуры США, от которой российские банки были отключены после начала полномасштабной войны в Украине.

В августе США ввели санкции против криптобиржи Grinex в Кыргызстане – якобы преемницы ликвидированной американскими властями московской биржи Garantex, которую обвиняют в отмывании денег, хакерстве и финансировании терроризма.

После введения санкций более 80% токенов A7A5 на сумму $405 млн было уничтожено.

По данным газеты, уже через несколько дней их восстановили в новом криптокошельке, что позволило "очистить" активы от связи с подсанкционной биржей. Через этот кошелек с августа прошло операций на $6,1 млрд.

Новая структура повторяет деятельность предыдущих – транзакции происходят в рабочие часы по московскому времени, а пользователям предлагают приобрести токены за наличные в московском офисе Grinex в Federation Tower, где ранее работала Garantex.

A7A5 зарегистрирована в Кыргызстане, который Москва считает "дружественной юрисдикцией". Ее эмитентом является компания Old Vector, также подсанкционная в США.

В России токен получил статус цифрового финансового актива, что позволяет официально использовать его для международных расчетов через платформу, контролируемую Промсвязьбанком – государственным банком, финансирующим военно-промышленный комплекс РФ.

Промсвязьбанк владеет 49% сети A7, а остальное принадлежит олигарху Илану Шору, который находится в розыске в Молдове за масштабные финансовые махинации.

По словам Шора, через систему A7 за последние десять месяцев прошло более $86 млрд, а сама сеть быстро расширяется благодаря кредитам российских госбанков.