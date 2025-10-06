Нардеп от "Слуги" предложил размещать на банкнотах надпись "Мы верим в Бога"

Законопроект об изменениях в закон о Национальном банке зарегистрирован в Раде

Фото: Facebook / Слуга народу – Георгій Мазурашу - Округ 203

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14102 о внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины" относительно размещения на банкнотах надписи "Мы верим в Бога".

На это обратил внимание глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Документ подан в парламент 6 октября и передан на рассмотрение руководству. Детали инициативы пока неизвестны, поскольку текст законопроекта еще не обнародован.

Инициатором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он возглавляет подкомитет по вопросам физкультуры. Мазурашу – автор наибольшего количества законопроектов, поданных в Раду. Один из самых скандальных – законопроект № 9223 о запрете критики в соцсетях.

Также Мазурашу инициировал объявление общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации (законопроект № 10328).

Кроме того, он предлагал отменить обязательность обслуживания на украинском языке в частном секторе, но не голосовал за запрет РПЦ в Украине.