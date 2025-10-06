Нардеп от "Слуги" предложил размещать на банкнотах надпись "Мы верим в Бога"
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14102 о внесении изменений в статью 33 Закона Украины "О Национальном Банке Украины" относительно размещения на банкнотах надписи "Мы верим в Бога".
На это обратил внимание глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Документ подан в парламент 6 октября и передан на рассмотрение руководству. Детали инициативы пока неизвестны, поскольку текст законопроекта еще не обнародован.
Инициатором законопроекта является народный депутат от фракции "Слуга народа" Георгий Мазурашу. Он возглавляет подкомитет по вопросам физкультуры. Мазурашу – автор наибольшего количества законопроектов, поданных в Раду. Один из самых скандальных – законопроект № 9223 о запрете критики в соцсетях.
Также Мазурашу инициировал объявление общенационального ежедневного времени молитвы за победу и освобождение всей территории Украины от российской оккупации (законопроект № 10328).
Кроме того, он предлагал отменить обязательность обслуживания на украинском языке в частном секторе, но не голосовал за запрет РПЦ в Украине.
- 1 октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14093 о переименовании копейки в шаг. Его инициаторами стали пять депутатов во главе с главой парламента Русланом Стефанчуком. Они предлагают посвятить переименование копейки 30-летию денежной реформы Украины, которое будет отмечаться в 2026 году.
- С инициативой вернуть разменным монетам название "шаг" Нацбанк выступил еще в сентябре 2024 года. Это предложение поддержали в Институте истории, Институте языкознания и Украинском институте национальной памяти.
Комментарии (0)