Нардеп від "Слуги" запропонував розміщувати на банкнотах напис "Ми віримо в Бога"

Законопроєкт про зміни до закону про Національний банк зареєстровано в Раді

Фото: Facebook / Слуга народу – Георгій Мазурашу - Округ 203

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14102 про внесення змін до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога".

На це звернув увагу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Документ подано до парламенту 6 жовтня і передано на розгляд керівництву. Деталі ініціативи поки що невідомі, оскільки текст законопроєкту ще не оприлюднено.

Ініціатором законопроєкту є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Він очолює підкомітет з питань фізкультури. Мазурашу – автор найбільшої кількості законопроєктів, поданих до Ради. Один із найскандальніших – законопроєкт № 9223 про заборону критики в соцмережах.

Також Мазурашу ініціював оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації (законопроєкт № 10328).

Крім того, він пропонував скасувати обовʼязковість обслуговування українською мовою в приватному секторі, але не голосував за заборону РПЦ в Україні.