Нардеп від "Слуги" запропонував розміщувати на банкнотах напис "Ми віримо в Бога"
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14102 про внесення змін до статті 33 Закону України "Про Національний Банк України" щодо розміщення на банкнотах напису "Ми віримо в Бога".
На це звернув увагу голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Документ подано до парламенту 6 жовтня і передано на розгляд керівництву. Деталі ініціативи поки що невідомі, оскільки текст законопроєкту ще не оприлюднено.
Ініціатором законопроєкту є народний депутат від фракції "Слуга народу" Георгій Мазурашу. Він очолює підкомітет з питань фізкультури. Мазурашу – автор найбільшої кількості законопроєктів, поданих до Ради. Один із найскандальніших – законопроєкт № 9223 про заборону критики в соцмережах.
Також Мазурашу ініціював оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації (законопроєкт № 10328).
Крім того, він пропонував скасувати обовʼязковість обслуговування українською мовою в приватному секторі, але не голосував за заборону РПЦ в Україні.
- 1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14093 про перейменування копійки в шаг. Його ініціаторами стали п'ять депутатів на чолі з головою парламенту Русланом Стефанчуком. Вони пропонують присвятити перейменування копійки до 30-річчя грошової реформи України, що відзначатиметься у 2026 році.
- З ініціативою повернути розмінним монетам назву "шаг" Нацбанк виступив ще у вересні 2024 року. Цю пропозицію підтримали в Інституті історії, Інституті мовознавства й Українському інституті національної пам'яті.
