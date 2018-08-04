Путин одобрил создание офшоров в России

Президент страны-агрессора подписал закон о создании специальных административных районов

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Президент России Владимир Путин утвердил пакет законов о создании офшоров на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Это следует из сообщения на официальном портале правовой информации РФ.

Стать резидентами специальных административных районов (САР) смогут только зарегистрированные за рубежом компании. После регистрации в САРах компаниям надо будет инвестировать в Россию как минимум 50 млн руб за полгода.

Под инвестициями понимаются вклады в уставный капитал, фонд или взносы в имущество российских компаний.

Перерегистрируемая компания должна быть создана до января 2018 года. Контролирующие ее лица не должны были меняться до января 2017 года.

В САР будут действовать низкие налоговые ставки и смягченный контроль. Получить доступ к информации о бенефициарах резидентов территорий смогут только управляющая компания, контролирующие органы и суды. Платить налоги с прибыли от продажи активов и с полученных дивидендов не придется, с выплаченных – 5%.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о создании офшоров 26 июля.