Украинцам выплатили рекордные 443 млн грн Национального кэшбека за март

Фото: Минэкономики

В марте 2025 года правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства – это рекордная сумма с начала действия программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 грн кэшбека и активировали карты для выплат "Национальный кэшбек" в приложении Дия.

За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства:

за сентябрь – 37,2 млн грн;

за октябрь – 119,2 млн грн;

за ноябрь – 232 млн грн;

за декабрь и январь – 714 млн. грн;

за февраль – 384 млн грн;

за март – 443 млн. грн.

В Минэкономики напомнили, что кэшбек можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также их можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.