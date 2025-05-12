Украинцам выплатили рекордные 443 млн грн Национального кэшбека за март
В марте 2025 года правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбека за покупку товаров украинского производства – это рекордная сумма с начала действия программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики.
Выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 грн кэшбека и активировали карты для выплат "Национальный кэшбек" в приложении Дия.
За все время действия программы украинцы получили около 2 млрд грн кэшбека от государства:
- за сентябрь – 37,2 млн грн;
- за октябрь – 119,2 млн грн;
- за ноябрь – 232 млн грн;
- за декабрь и январь – 714 млн. грн;
- за февраль – 384 млн грн;
- за март – 443 млн. грн.
В Минэкономики напомнили, что кэшбек можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе. Также их можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.
- 14 февраля 2025 года Кабмин выделил 5 млрд грн на Национальный кэшбек и "Сделано в Украине".
- 17 февраля стало известно, что украинцы потратили 3,8 млрд грн полученных выплат "Национального кэшбека" и "Зимней еПоддержки" на оплату коммунальных услуг.