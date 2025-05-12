Українцям виплатили рекордні 443 млн грн Національного кешбеку за березень
У березні 2025 року уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва – це рекордна сума з початку дії програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Про це повідомили у Міністерстві економіки.
Виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки для виплат "Національний кешбек" у застосунку Дія.
За весь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:
- за вересень – 37,2 млн грн;
- за жовтень – 119,2 млн грн;
- за листопад – 232 млн грн;
- за грудень і січень – 714 млн грн;
- за лютий – 384 млн грн;
- за березень – 443 млн грн.
У Мінекономіки нагадали, що кешбек можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.
- 14 лютого 2025 року Кабмін виділив 5 млрд грн на Національний кешбек та "Зроблено в Україні".
- 17 лютого стало відомо, що українці витратили 3,8 млрд грн отриманих виплат "Національного кешбеку" та "Зимової єПідтримки" на оплату комунальних послуг.