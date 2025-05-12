Українцям виплатили рекордні 443 млн грн Національного кешбеку за березень

Фото: Мінекономіки

У березні 2025 року уряд виплатив українцям 443 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва – це рекордна сума з початку дії програми, яка стартувала у вересні 2024 року. Про це повідомили у Міністерстві економіки.

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Виплати отримали 3,4 млн учасників програми, які накопичили понад 2 грн кешбеку та активували картки для виплат "Національний кешбек" у застосунку Дія.

За весь час дії програми українці отримали близько 2 млрд грн кешбеку від держави:

за вересень – 37,2 млн грн;

за жовтень – 119,2 млн грн;

за листопад – 232 млн грн;

за грудень і січень – 714 млн грн;

за лютий – 384 млн грн;

за березень – 443 млн грн.

У Мінекономіки нагадали, що кешбек можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.