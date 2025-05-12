Налоговая предлагает создать новый механизм для избежания судебных споров с бизнесом

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Председатель Государственной налоговой службы Руслан Кравченко предлагает ввести "налоговый компромисс" для избежания судебных споров. Об этом он рассказал в публичном интервью, организованном LB.ua.

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Кравченко сказал, что бизнес исторически не доверяет налоговой и вместо подачи жалоб непосредственно в налоговую (областные центры или центральный аппарат) предпочитает судебные иски.

Налоговая надеется переломить эту тенденцию, "чтобы люди в суд не шли".

"В уголовном процессе есть соглашение о примирении или соглашение о признании виновности, где прокурор может принять предварительное решение и согласовать наказание меньше, чем предусмотрено законом. Затем с этим соглашением обвиняемый с прокурором идут в суд — и судья либо утверждает это соглашение, либо нет", — сказал Кравченко.

По его мнению, похожий механизм можно придумать для налогового законодательства.

"Например, прошла проверка, установили, что предприятие не доплатило 400 млн. Предприятие приходит на встречу, говорит: мы не можем заплатить все, можем сейчас 300 или 350 млн, согласуйте, пожалуйста; если не согласны, мы идем в суд. Если у меня или у работников налоговой будут такие законные основания, мы можем заключить предварительное соглашение, согласиться на эти штрафы или остаток рассрочить на больший промежуток времени, и с этим пойдем, например, к судье. Так мы уменьшим процент судебных разбирательств, решений, кассаций стопроцентно. И сразу получим поступления в бюджет. Но сейчас у нас нет такого права", — сказал он.