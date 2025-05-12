Податкова пропонує створити новий механізм для уникнення судових спорів з бізнесом

Фото: Руслан Кравченко / Facebook

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко пропонує запровадити "податковий компроміс" для уникнення судових спорів. Про це він розказав в публічному інтерв'ю, організованому LB.ua.

Кравченко сказав, що бізнес історично не довіряє податковій та замість подання скарг безпосередньо до податкової (обласних осередків чи центрального апарату) надає перевагу судовим позовам.

Податкова сподівається переламати цю тенденцію, "щоб люди до суду не йшли".

"У кримінальному процесі є угода про примирення або угода про визнання винуватості, де прокурор може ухвалити попереднє рішення і погодити покарання менше, ніж передбачено законом. Потім з цією угодою обвинувачений з прокурором ідуть до суду — і суддя або затверджує цю угоду, або ні", – сказав Кравченко.

На його думку, схожий механізм можна придумати для податкового законодавства.

"Наприклад, пройшла перевірка, встановили, що підприємство не доплатило 400 млн. Підприємство приходить на зустріч, каже: ми не можемо заплатити все, можемо зараз 300 або 350 млн, погодьте, будь ласка; якщо не погоджуєтесь, ми йдемо до суду. Якщо в мене або у працівників податкової будуть такі законні підстави, ми можемо укласти попередню угоду, погодитися на ці штрафи або залишок розтермінувати на більший проміжок часу, і з цим підемо, наприклад, до судді. Так ми зменшимо відсоток судових розглядів, рішень, касацій стовідсотково. І відразу отримаємо надходження до бюджету. Але наразі в нас немає такого права", – сказав він.