Решение ЕС о выделении Украине €1 млрд вступило в силу

Евросоюз выделит Украине кредит на 15 лет

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Сегодня, 9 июля, в день 20-го саммита Украина-ЕС, вступает в силу решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд.

Ранее документ был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Планируется, что ЕС предоставит средства в форме займов - двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.

Кредит имеет максимальный средний срок погашения - 15 лет.

26 июня стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине.

4 июля президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине.