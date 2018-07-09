Решение ЕС о выделении Украине €1 млрд вступило в силу

Сегодня, 9 июля, в день 20-го саммита Украина-ЕС, вступает в силу решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд.
Ранее документ был опубликован в Официальном журнале ЕС.
Планируется, что ЕС предоставит средства в форме займов - двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.
Кредит имеет максимальный средний срок погашения - 15 лет.
26 июня стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине.
4 июля президент Европейского парламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении макрофинансовой помощи Украине.
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