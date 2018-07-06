Решение о выделении Украине €1 млрд опубликовано в журнале ЕС

Решение ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи опубликовано в Официальном журнале ЕС

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Решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу в день 20-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе.

Средства ЕС предоставляется Украине в форме займов.

Кредит имеет максимальный средний срок погашения 15 лет.

Президент Европейского парламента Антонио Таяни 4 июля подписал решение о предоставлении макрофинансовой Украине.

26 июня стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине.

Евросоюз планировал выдать эту помощь двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.