Решение о выделении Украине €1 млрд опубликовано в журнале ЕС

Решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме €1 млрд опубликовано в Официальном журнале ЕС.
Решение вступит в силу в день 20-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе.
Средства ЕС предоставляется Украине в форме займов.
Кредит имеет максимальный средний срок погашения 15 лет.
Президент Европейского парламента Антонио Таяни 4 июля подписал решение о предоставлении макрофинансовой Украине.
26 июня стало известно, что Совет ЕС окончательно утвердил финпомощь Украине.
Евросоюз планировал выдать эту помощь двумя траншами. Программа поддержки рассчитана на 2,5 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.