России теперь нет в списке крупнейших держателей госдолга США

Инвесторы из России резко сократили свои вложения в американские ценные бумаги

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Российские инвесторы сократили вложения в американские гособлигации в мае 2018 года до $14,9 млрд против $48,7 млрд в апреле, следует из данных Казначейства США.

Как сообщает Reuters, в марте объем вложений составлял более $96 млрд, а год назад, в июле 2017, он превышал $103 млрд.

Таким образом, Россия покинула клуб крупнейших держателей госдолга США. На первом месте в списке - Китай, вложения которого в американские госбумаги на 1 июня составляют $1,183,1 млрд, а последнюю, 33 строчку, занимает Чили с объемом госбумаг США на $30,2 млрд.

Всего же объем вложений со стороны крупнейших держателей американского госдолга вырос до $6,21 трлн в мае с $6,17 трлн в апреле.