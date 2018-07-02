Российский банк надеется продать украинскую "дочку" белорусскому

Сбербанк России заинтересован в продаже дочернего банка в Украине белорусскому Паритетбанку. Об этом заявил председатель правления финучреждения Герман Греф в эфире телеканала телеканала Беларусь-1.
"Мы надеемся получить позитивный ответ (от НБУ - Ред.), на продажу белорусскому банку наш дочерний банк в Украине", - сказал он.
Напомним, 25 июля Нацбанк получил от Паритетбанка второй пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. В НБУ заявили,что полученные документы находятся на рассмотрении.
До этого, в марте текущего года Нацбанк отказал Паритетбанку в этой покупке сославшись на несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины.
Паритетбанк - один из 15 крупнейших белорусских банков. В конце мая 2018 года 98,8% акций банка перешли от Управления делами президента к Государственному комитету по имуществу. Сбербанк Украина - дочерний банк российского Сбербанка. Он входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после того, как в Украине запретили финучреждениям проводить операции с дочерними структурами российских госбанков. Позднее эти ограничения были продлены еще на год.
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