Российский банк надеется продать украинскую "дочку" белорусскому

Председатель правления Сербанка РФ заявил об ожидании позитивного ответа от НБУ на продажу украинской дочки Паритетбанку

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Сбербанк России заинтересован в продаже дочернего банка в Украине белорусскому Паритетбанку. Об этом заявил председатель правления финучреждения Герман Греф в эфире телеканала телеканала Беларусь-1.

"Мы надеемся получить позитивный ответ (от НБУ - Ред.), на продажу белорусскому банку наш дочерний банк в Украине", - сказал он.

Напомним, 25 июля Нацбанк получил от Паритетбанка второй пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. В НБУ заявили,что полученные документы находятся на рассмотрении.

До этого, в марте текущего года Нацбанк отказал Паритетбанку в этой покупке сославшись на несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины.

Паритетбанк - один из 15 крупнейших белорусских банков. В конце мая 2018 года 98,8% акций банка перешли от Управления делами президента к Государственному комитету по имуществу. Сбербанк Украина - дочерний банк российского Сбербанка. Он входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после того, как в Украине запретили финучреждениям проводить операции с дочерними структурами российских госбанков. Позднее эти ограничения были продлены еще на год.