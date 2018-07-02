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02.07.2018, 09:43

Российский банк надеется продать украинскую "дочку" белорусскому

Российский банк надеется продать украинскую "дочку" белорусскому

Председатель правления Сербанка РФ заявил об ожидании позитивного ответа от НБУ на продажу украинской дочки Паритетбанку

Сбербанк России заинтересован в продаже дочернего банка в Украине белорусскому Паритетбанку. Об этом заявил председатель правления финучреждения Герман Греф в эфире телеканала телеканала Беларусь-1.

"Мы надеемся получить позитивный ответ (от НБУ - Ред.), на продажу белорусскому банку наш дочерний банк в Украине", - сказал он.

Напомним, 25 июля Нацбанк получил от Паритетбанка второй пакет документов для приобретения украинской "дочки" Сбербанка. В НБУ заявили,что полученные документы находятся на рассмотрении.

До этого, в марте текущего года Нацбанк отказал Паритетбанку в этой покупке сославшись на несоответствие  заявителя требованиям законодательства Украины.

Паритетбанк - один из 15 крупнейших белорусских банков. В конце мая 2018 года 98,8% акций банка перешли от Управления делами президента к Государственному комитету по имуществу. Сбербанк Украина - дочерний банк российского Сбербанка. Он входит в топ-7 украинских банков. Переговоры о его продаже ведутся второй год, однако активизировались они после того, как в Украине запретили финучреждениям проводить операции с дочерними структурами российских госбанков. Позднее эти ограничения были продлены еще на год.

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Теги: санкции Украины против РФ, НБУ, Герман Греф, сбербанк россии, паритетбанк
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