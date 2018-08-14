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Евросоюз выделил Украине €15,5 млн на реформу госуправления
14.08.2018, 12:42

Рубль в оккупированном Донецке обвалился сильнее, чем в России

Рубль в оккупированном Донецке обвалился сильнее, чем в России

По состоянию на сегодня в Донецке доллар продается по 70 рублей, тогда как в РФ - по 68 рублей

В оккупированном Донецке курс рубля упал еще ниже, чем в России. Об этом свидетельствуют данные на сайтах, так называемого, Центрального республиканского Банка и banki.ru.

По данным ЦРБ, по состоянию на сегодня в Донецке доллар продается по 70 рублей, а покупается по 65 рублей. Для сравнения, в Москве сегодня доллар продается в среднем по 68,22 рублей, а покупается по чуть более 65 рублей.

Евро в Донецке продают по 79 рублей, а покупают по 75 рублей. В Москве же евро приобретают по 77,64 рублей, а продают по около 76. 

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Теги: оккупированный Донецк, санкции против рф, курс доллара, курс евро
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