Рубль в оккупированном Донецке обвалился сильнее, чем в России

В оккупированном Донецке курс рубля упал еще ниже, чем в России. Об этом свидетельствуют данные на сайтах, так называемого, Центрального республиканского Банка и banki.ru.
По данным ЦРБ, по состоянию на сегодня в Донецке доллар продается по 70 рублей, а покупается по 65 рублей. Для сравнения, в Москве сегодня доллар продается в среднем по 68,22 рублей, а покупается по чуть более 65 рублей.
Евро в Донецке продают по 79 рублей, а покупают по 75 рублей. В Москве же евро приобретают по 77,64 рублей, а продают по около 76.
Ранее сообщалось, что курс российского рубля обвалился до уровня 2016 года.
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