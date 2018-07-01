С 1 июля в Украине округляются суммы при наличных расчетах

Нацбанк напоминает, что с сегодняшнего дня в Украине начали действовать правила округления сумм при наличных расчетах

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В Украине сегодня, 1 июля, начали действовать правила округления сумм при наличных расчетах. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) напоминает на официальном сайте.

В случае отсутствия мелких монет у покупателя и продавца предприятия сферы торговли и услуг должны округлить сумму сдачи при любых наличных платежах согласно с правилами округления.

Если сумма расчета заканчивается на 1-4 копейки - она, согласно правилам, округляется до 0 в сторону уменьшения суммы, если же сумма заканчивается на 5-9 копеек - округление осуществляется до 0 в сторону увеличения, уточняет НБУ.

Также сегодня прекращается чеканка и выпуск монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.