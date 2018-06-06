Сборы в госбюджет выросли на 41 млрд грн - ГФС

По данным ГФС, за 5 месяцев текущего года сбор платежей в госбюджет увеличился на 13,4%

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В январе-мае 2018 года в общий фонд государственного бюджета собрано 345 млрд грн платежей, контролируемых Государственной фискальной службой (ГФС). Это на 13,4%, или на 40,8 млрд грн больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ГФС, в общий фонд госбюджета с начала года собрано 219,3 млрд грн налоговых платежей, что на 15,7%, или на 29,8 млрд грн превышает прошлогодний показатель.

По данным ГФС, поступления таможенных платежей в январе-мае в общий фонд госбюджета составили 125,6 млрд грн, превысив прошлогодние показатели на 9,6%, или на 11 млрд грн.

В мае этого года в общий фонд госбюджета поступило (сальдо) 69,5 млрд грн. Это на 25%, или на 13,8 млрд грн превышает поступления мая прошлого года.

Поступление налоговых платежей в мае составили 43 млрд грн и превысили прошлогодние на 34%, или на 10,9 млрд грн.

В общий фонд госбюджета в мае поступило 26,6 млрд грн таможенных платежей, что на 13%, или на 3 млрд грн превышает прошлогодний показатель, сказано в сообщении ГФС.