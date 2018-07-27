Слияние Альфа-Банка и Укрсоцбанка завершат в 2019 году

Банки проводят подготовительную работу по слиянию

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Юридическое слияние Альфа-банка Украина и Укрсоцбанка (Киев) будет завершено в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на председатель правления Укрсоцбанка Ивана Свитека.

"До слияния таких двух гигантов как Альфа и Укрсоц, а таких слияний на украинском рынке еще не было, нужно проделать огромную подготовительную работу. Сейчас в рамках миграции мы стараемся всех активных клиентов Укрсоцбанка перевести на площадку Альфы. Наша цель, к которой мы планомерно движемся, - перевод 75% всех активных клиентов, в том числе и в объемах бизнеса, на баланс Альфа-банка до конца 2018 года", - рассказал он.

По словам председателя правления Альфа-Банка Виктории Михайле, в рамках подготовки к миграции был разработан мягкий формат "2 в 1", который позволит клиентам банка "в удобном формате переводить пассивы из Укрсоца в Альфу".

В настоящее время банки входят в финальную волну миграции, в рамках которой из 301 отделения Альфа-банка и Укрсоцбанка к концу года планируется сократить до 241 отделения Альфа-банка и 8 хабов в разных регионах, работающих в формате "2 в 1", отметила она.

Альфа-Банк Украина - украинский коммерческий банк с международным капиталом, который входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. (ABHH) с главным офисом в Люксембурге. Компания имеет инвестиции в ряде банковских групп на территории стран СНГ и Европы, в частности, в Украине, РФ, Казахстане, Беларуси и Нидерландах.

Владельцами холдинга выступают граждане Израиля Михаил Фридман (32,86% акций) и Герман Хан (20,97%), россияне Алексей Кузьмичев (16,32%), Петр Авен (12,40%), Андрей Косогов (3,67%), а также UniCredit S.p.A. (9,9%), и The Mark Foundation for Cancer Research (3,87%).

По данным НБУ, по состоянию на 1 октября 2017 года Альфа-Банк Украина занимал занимал 8 место по размеру активов (41,25 млрд грн), Укрсоцбанк - 10 место (31,89 млрд грн) среди 88 действовавших финучреждений.