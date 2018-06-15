США вводят пошлины на китайские товары

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 24-процентной пошлины на товары из Китая

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Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на китайские товары. Об этом сообщает BBC.

США вводят 24-процентную пошлину на товары из Китая предположительно на общую сумму $50 млрд. Кроме того, могут быть введены дополнительные сборы – если Китай примет ответные меры.

В перечень, на который будут распространяться пошлины, входят товары из китайского стратегического плана "Сделано в Китае-2025". По мнению Трампа, внедрение этого плана может повредить экономическому росту США и других стран.

Накануне Трамп провел совещание со своими советниками, чтобы принять окончательное решение по этому вопросу. Источники утверждают, что против введения тарифов выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

Глава Белого дома больше не считает влияние Пекина на Северную Корею убедительной причиной для ослабления торговых переговоров.

О планах США ввести 25-процентные пошлины на товары из Китая стало известно еще 4 апреля.

Тогда сообщалось, что под американские тарифы может попасть сфера высоких технологий Китая - космос, информационные и коммуникационные технологии, а также машиностроение. При этом на такие потребительские товары, как одежда США еще не готовы вводить штрафные пошлины, поскольку повышение цен на них может ударить по американским потребителям.