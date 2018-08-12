Суд арестовал бывшего сотрудника Одесской таможни

Бывший сотрудник Одесской таможни подозревается в причастности к краже арестованных контейнеров

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Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца с правом внесения залога в 30 млн грн экс-сотрудника Одесской таможни Дениса Аминева.

Аминева подозревали в причастности к краже арестованных контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью в 154 млн грн, сообщила пресс-секретарь Государственной фискальной службы Наталья Непряхина в Facebook.

"Шевченковским районным судом города Киева вынесено решение о задержании на 60 суток Дениса Аминева с правом внесения залога в 30 млн грн. Он бывший работник Одесской таможни, а его деятельность связывают с контрабандой", - отметила она.

Против Аминева открыто уголовное производство по факту присвоения арестованных товарно-материальных ценностей. "Речь идет о контейнерах с нерастаможенным товаром ориентировочной стоимостью 154 млн грн, которые в середине июня были арестованы как вещественные доказательства. В ходе следствия видеозаписями с камер наблюдения и показаниям свидетелей установлена ​​причастность Аминева к присвоению арестованного товара, который был вывезен грузовым транспортом под видом перемещения на другой состав", - поясняет она.

Непряхина подчеркнула, что никто из сотрудников Одесской таможни не задержан. "Причастность группы таможенников к деятельности Аминева даже не рассматривается", - добавила она.

Аминева задержали 8 августа текущего года.