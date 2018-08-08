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08.08.2018, 12:45

Суд признал незаконной "потребительскую корзину" в Украине

Суд признал незаконной "потребительскую корзину" в Украине

Киевский апелляционный суд признал незаконным постановление, которым пересмотрена "потребительская корзина" для украинцев

Киевский апелляционный административный суд 7 августа обнародовал судебное решение, которым подтверждена незаконность "потребительской корзины" в Украине. Об этом пишет Зеркало недели, ссылаясь на руководителя проекта Открытый суд Станислава Батрина.

Батрин подал иск к правительству Украины, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономразвития о признании незаконным и недействительным постановления Кабмина N780, которым впервые за 16 последних лет пересмотрена "потребительская корзина" для украинцев.

"10 июля 2018 года Киевский апелляционный административный суд в составе судей: Исаенко Ю.А., Земляна Г.В., Мельничук В.А. принял окончательное решение в деле N826/3639/17, в рамках которого рассматривался вопрос о законности формирования и утверждения "потребительской корзины" в Украине. 07 августа 2018 года судом предоставлен полный текст судебного решения", - говорится в сообщении суда.

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении апелляционных жалоб Кабмина и Минэкономразвития на решение Окружного административного суда города Киева от 25 апреля сего года. Решение суда вступило в силу в день его провозглашения.

Окружной административный суд города Киева удовлетворил иск Батрина к правительству Украины, Минздраву, Минсоцполитики и Минэкономразвития о признании незаконным и недействительным постановления N780.

В 2015 году Кабинет министров проиграл две судебных дела о необходимости пересмотра прожиточного минимума и содержания "потребительской корзины" по иску Батрина.

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Теги: суд
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