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"Угрозами не подружиться": реакция Молдовы на учения России в ПМР
16.08.2018, 13:45

Таможенные поступления выросли на 15% - ГФС

Таможенные поступления выросли на 15% - ГФС

В январе-июле госбюджет получил от таможенников 195 млрд грн

В течение января-июля в госбюджет перечислено 195,3 млрд грн таможенных платежей. Это на 15% превышает показатель аналогичного периода в прошлом году, отмечает Государственная фискальная служба (ГФС).

Объемы налогооблагаемого импорта товаров выросли по весу до 37,8 млн тонн, что на 5% больше января-июля 2017 года, и по таможенной стоимости - почти до $28,4 млрд, или на 16% больше соответствующего периода прошлого года.

Таможенные платежи по импорту составили $7,4 млрд. Это на 15% превышает соответствующий показатель прошлого года, отмечает ГФС.

Уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 9,8% до 0,75 долл/кг. Налоговая нагрузка на единицу веса облагаемого импорта увеличилось до 5,21 грн/кг, или на 9,1%.

Основными бюджетоформирующими товарами стали: нефть или нефтепродукты – 43,1 млрд грн; газ – 12,5 млрд грн; легковые автомобили – 11,7 млрд грн; уголь – 9,6 млрд грн; инсектициды - 4 млрд грн; телефоны – 2,6 млрд грн; удобрения – 2,4 млрд грн; тракторы – 2,3 млрд грн.

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Теги: ГФС, таможня, госбюджет, торговля, налогообложение
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