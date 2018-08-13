Трамп подписал оборонный бюджет, включающий помощь Украине

Президент США подписал оборонный бюджет страны, который предусматривает выделение Украине $250 млн

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Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в сумме $716 млрд. Об этом сообщает Белый дом.

$250 млн предусмотрено на помощь Украине в области безопасности, из них $50 млн должны быть направлены на летальные виды вооружений.

Кроме того, бюджет предусматривает помощь Украине по усилению защиты от кибератак, обеспечению безопасности компьютерных сетей органов власти, уменьшению зависимости от российских технологий.

Закон получил имя Джона Маккейна, который был адмиралом ВМС США и участвовал в боевых действиях во времена Второй мировой войны. Его внук, Джон Маккейн III - действующий сенатор, был военным летчиком и участвовал во Вьетнамской войне.

Бюджет включает в себя средства на противодействие влиянию России,в том числе постановку на вооружение США новых типов ядерных зарядов малой мощности, финансирование американского военного присутствия в Восточной Европе, а также помощь Вашингтона своим союзникам в сокращении их зависимости от России.

В нем также предусмотрена приостановка поставок в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35.

Закон запрещает администрации США и ее подрядчикам вести дела с китайскими компаниями ZTE и Huawei.