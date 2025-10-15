У Ксюши Манекен со счета ФОП в mono украли 6,2 млн грн: что говорит банк

Фото: instagram.com/maneken007

Украинская блогерка и владелица бренда ODA Ксюша Манекен (Оксана Волощук) сообщила, что стала жертвой мошенников: с ее счета украли более 6,2 млн грн. Об этом она рассказала в Instagram.

По словам блогера, она решила перевести часть средств из monobank и обратилась в чат поддержки в Telegram, где с ней связался якобы "менеджер". Позже выяснилось, что этот чат-бот был поддельным — злоумышленники под видом технической поддержки получили доступ к ее аккаунту.

"Я описала свой вопрос по телефону. Менеджер сказал: "Да, конечно, вы можете снять средства в любом отделении, мы сделаем заявку, все снимем. Но я вижу, что у вас какая-то ошибка в приложении. Для этого нужно создать заявку на переустановку. Сейчас вам придет сообщение, вы нажмете "Согласна", и мы его потом переустановим", — рассказала блогер.

Манекен утверждает, что выполнила все инструкции, и в тот момент с ее счета было выведено 6,2 млн грн. Средства, по ее словам, были предназначены для нужд бизнеса: зарплат, аренды и закупки ткани.

На ситуацию отреагировал сооснователь monobank Олег Гороховский. В своем stories в Instagram он назвал обвинения в адрес банка безосновательными и заявил, что "ни один банк в мире не спас бы эти деньги", поскольку большинство переводов ушло на счета ФОП в другие банки.

Впоследствии Гороховский более пространно прокомментировал инцидент. Он отметил, что клиентка нашла фейковую учетную запись банка в Telegram, передала доступ к своему счету ФОП и по совету злоумышленников удалила приложение mono.

"Наша система анализа не посчитала те платежи подозрительными, поскольку это достаточно типичная бизнес-активность для предпринимателей, которые ведут активный бизнес", — пояснил он.

Гороховский отметил, что monobank воспринимает любые потери как "свое поражение" и постоянно совершенствует фрод-мониторинг, одновременно призывая клиентов соблюдать базовые правила финансовой гигиены.

"В этом кейсе с Оксаной мы прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть деньги с получателей, и окажем максимальную помощь правоохранительным органам в поиске преступников", — заверил соучредитель monobank.