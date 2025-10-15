У Ксюші Манекен з рахунку ФОП у mono вкрали 6,2 млн грн: що каже банк

Фото: instagram.com/maneken007

Українська блогерка та власниця бренду ODA Ксюша Манекен (Оксана Волощук) повідомила, що стала жертвою шахраїв: з її рахунку вкрали понад 6,2 млн грн. Про це вона розповіла в Instagram.

За словами блогерки, вона вирішила переказати частину коштів з monobank і звернулася до чату підтримки в Telegram, де з нею зв'язався нібито "менеджер". Пізніше з'ясувалося, що цей чат-бот був підробленим — зловмисники під виглядом технічної підтримки отримали доступ до її акаунту.

"Я описала своє питання телефоном. Менеджер сказав: "Так, звісно, ви можете зняти кошти в будь-якому відділенні, ми зробимо заявку, усе знімемо. Але я бачу, що у вас якась помилка в застосунку. Для цього потрібно створити заявку на переустановлення. Зараз вам надійде повідомлення, ви натиснете "Згодна", і ми його потім перевстановимо", – розповіла блогерка.

Манекен стверджує, що виконала всі інструкції, і в той момент з її рахунку було виведено 6,2 млн грн. Кошти, за її словами, були призначені для потреб бізнесу: зарплат, оренди й закупівлі тканини.

На ситуацію відреагував співзасновник monobank Олег Гороховський. У своєму stories в Instagram він назвав звинувачення на адресу банку безпідставними і заявив, що "жоден банк у світі не врятував би ці гроші", оскільки більшість переказів пішла на рахунки ФОП у інші банки.

Згодом Гороховський розлогіше прокоментував інцидент. Він зазначив, що клієнтка знайшла фейковий обліковий запис банку в Telegram, передала доступ до свого рахунку ФОП і за порадою зловмисників видалила застосунок mono.

"Наша система аналізу не порахувала ті платежі підозрілими, оскільки це досить типова бізнес-активність для підприємців, які ведуть активний бізнес", – пояснив він.

Гороховський наголосив, що monobank сприймає будь-які втрати як "свою поразку" і постійно вдосконалює фрод-моніторинг, водночас закликаючи клієнтів дотримуватися базових правил фінансової гігієни.

"У цьому кейсі з Оксаною ми докладаємо максимум зусиль, щоби повернути гроші з одержувачів.І надамо максимальну допомогу правоохоронним органам у пошуку злочинців", – запевнив співзасновник monobank.