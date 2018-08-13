Турция хочет рассчитываться с Украиной только нацвалютой

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, такими как Китай, Россия, Иран и Украина. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Анадолу.
По его словам, если страны Европы тоже захотят избавиться от доллара, то Анкара готова перейти и с ними на аналогичные расчеты в торговле.
Эрдоган подчеркнул, что Турция не приемлет миропорядок, при котором миру объявлена экономическая война, а на страны оказывают давление угрозой введения санкций.
"Ничто не заставит Турцию отказаться от своих целей в экономике, отступиться от борьбы с терроризмом...Турция не изменит свою политику по Сирии и Ираку", - сказал Эрдоган.
10 августа президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на турецкие сталь и алюминий.
Он отметил стремительное падение курса турецкой лиры в паре с долларом, а также то, что отношения между двумя странами сейчас нехороши.
Ранее сегодня сообщалось, что курс евро упал до годового минимума на фоне ситуации в Турции.
До этого стало известно, что турецкая лира рекордно обвалилась к доллару.
Курс снижается на фоне растущей инфляции в стране и опасений, что центробанк Турции теряет свою независимость.
1 августа Министерство финансов США ввело санкции против министра юстиции Турции и главы турецкого МВД в рамках глобального акта Магнитского.
26 июля президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Соединенные Штаты введут "большие санкции" против Турции за удерживание Анкарой американского пастора Эндрю Брэнсона, обвиняемого в терроризме и шпионаже.
Эрдоган подверг резкой критике США и заявил, что Турция в ответ заморозит активы американских министров.
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