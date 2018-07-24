Украина может выпустить облигации в евро и юанях

Украина планирует возобновить выпуск бондов в евро и задумывается о выпуске долговых обязательств в других иностранных валютах, таких как китайский юань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на и.о. министра финансов Оксану Маркарову.
По ее словам, Украина планирует заимствовать в долларах, но в то же время увеличить выпуск облигаций в своей местной валюте, чтобы справиться с большими долговыми выплатами и снизить зависимость от курсовых колебаний.
"Мы будем пытаться активизировать... выпуски внутри страны, особенно в украинской валюте. Прошло значительное время с тех пор, как мы выпускали в евро... но мы также можем попробовать и другие рынки", - сказала она.
На вопрос, может ли это включать китайский юань, она ответила, что страна изучает эту возможность. "Это может быть", -отметила она, но добавила, что не в этом году.
Выпуски облигаций должны помочь Украине справиться с долговыми выплатами в иностранной валюте на сумму $15 млрд, предстоящими до конца 2020 года, включая $8 млрд до следующего года, отмечает агентство.
Бюджет 2018 года предусматривает общий объем внешних займов на сумму $2-2,5 млрд, и Маркарова полагает, что около $1,5 млрд удастся привлечь на рынке. Остальные средства ожидаются из таких источников, как МВФ и Европейский союз.
Украина все еще не достигла согласия с МВФ по ряду мер в рамках программы помощи в размере $17,5 млрд, из которых на сегодняшний день получено около $8,7 млрд.
Киев полагает, что недавно внесенные поправки в закон о создании суда для борьбы с коррупцией получат одобрение МВФ. Однако пока в тупик зашли переговоры об увеличении цен на газ и мерах, необходимых для удержания в рамках бюджетного дефицита.
Пока еще нет твердой даты, когда команда МВФ может посетить Украину, хотя стороны находятся в постоянном контакте, сказала Маркарова.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.