Украина может выпустить облигации в евро и юанях

В будущем Украина может выпускать облигации в китайских юанях, чтобы снизить зависимость от курсовых колебаний

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Украина планирует возобновить выпуск бондов в евро и задумывается о выпуске долговых обязательств в других иностранных валютах, таких как китайский юань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на и.о. министра финансов Оксану Маркарову.

По ее словам, Украина планирует заимствовать в долларах, но в то же время увеличить выпуск облигаций в своей местной валюте, чтобы справиться с большими долговыми выплатами и снизить зависимость от курсовых колебаний.

"Мы будем пытаться активизировать... выпуски внутри страны, особенно в украинской валюте. Прошло значительное время с тех пор, как мы выпускали в евро... но мы также можем попробовать и другие рынки", - сказала она.

На вопрос, может ли это включать китайский юань, она ответила, что страна изучает эту возможность. "Это может быть", -отметила она, но добавила, что не в этом году.

Выпуски облигаций должны помочь Украине справиться с долговыми выплатами в иностранной валюте на сумму $15 млрд, предстоящими до конца 2020 года, включая $8 млрд до следующего года, отмечает агентство.

Бюджет 2018 года предусматривает общий объем внешних займов на сумму $2-2,5 млрд, и Маркарова полагает, что около $1,5 млрд удастся привлечь на рынке. Остальные средства ожидаются из таких источников, как МВФ и Европейский союз.

Украина все еще не достигла согласия с МВФ по ряду мер в рамках программы помощи в размере $17,5 млрд, из которых на сегодняшний день получено около $8,7 млрд.

Киев полагает, что недавно внесенные поправки в закон о создании суда для борьбы с коррупцией получат одобрение МВФ. Однако пока в тупик зашли переговоры об увеличении цен на газ и мерах, необходимых для удержания в рамках бюджетного дефицита.

Пока еще нет твердой даты, когда команда МВФ может посетить Украину, хотя стороны находятся в постоянном контакте, сказала Маркарова.