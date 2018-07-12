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12.07.2018, 16:01

Украина тратит на оборону большую долю ВВП, чем любая страна НАТО

Украина тратит на оборону большую долю ВВП, чем любая страна НАТО

На оборону Украина тратит 6% ВВП

Пока президент США Дональд Трамп жалуется на то, что партнеры по НАТО не выполняют поставленных целей Альянсом, Украина, которая хочет присоединиться к организации, затмевает в этом измерении всех его стран-участниц, включая США.

Как сообщает Bloomberg, Украина, чьи стремления начать процесс подготовки к вступлению в НАТО вряд ли найдут отклик на нынешнем саммите в Брюсселе, за прошлый год потратила 6% от ВВП на оборону. Это в то время, как конфликт против подконтрольных Кремлю боевиков затягивается, отмечает агентство.

Ранее сегодня сообщалось, что американский Конгресс принял решение по Украине и НАТО.

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Позднее президент Петр Порошенко заявил, что стремление Украины в Североатлантический альянс должно быть закреплено в Конституции, чтобы его невозможно было "отозвать" позднее.

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Теги: петр порошенко, дональд трамп, нато, ВВП, оборона
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