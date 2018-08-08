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08.08.2018, 17:09

Украинцы стали больше денег хранить в банках

Украинцы стали больше денег хранить в банках

По данным НБУ, за 3 месяца население занесло в банки 17 млрд грн

Во втором квартале сохранились высокие темпы притока гривневых средств населения в банковскую систему. Об этом говорится в обзоре банковского сектора Национального банка.

По данным НБУ, гривневые депозиты в банках выросли на 8,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 21,4% в годовом выражении.

Госбанки продолжали наращивать объемы депозитов в валюте, хотя в целом по системе доля валютных депозитов сокращается, отмечает регулятор.

По подсчетам Нацбанка, во второй квартале средства населения в банках выросли на 17.2 млрд грн."Как и раньше, это преимущественно краткосрочные депозиты: около половины из них составляют депозиты до 3 месяцев и средства по требованию", - уточнили в НБУ.

В то же время средства бизнеса в банках, после сезонного оттока в начале года, во втором квартале увеличились на 6.4 млрд грн. В общем, за апрель-июнь средства бизнеса в банках выросли на 0,9% в гривне и 4,2% в иностранной валюте в долларовом эквиваленте. В основном рост валютных вкладов бизнеса обеспечили государственные монополии.

При этом доля средств НБУ в фондировании банков снизилась до исторически минимального значения - 0.9%.

Ранее сообщалось, что во втором квартале прибыль банковского сектора сократилась на 0,4 млрд грн, и составила 8,3 млрд грн.

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Теги: НБУ, банковская система, банки, прибыль, приток средств
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