В Укрпочте рассказали, чем вызваны задержки с выплатой пенсий

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Укрпочта продлила срок выплаты пенсий до 28 июля. Об этом директор финансового департамента Укрпочты Артур Муравицкий сообщил телеканалу 112.

"По информации Пенсионного фонда, они обещают осуществить в этом месяце полное финансирование. Мы продлили срок выплаты до 28 июля", - сказал он.

По словам Муравицкого, задержки с финансированием возникли во второй половине июля.

"Пенсионный фонд перечисляет средства компании Укрпочта, Укрпочта затем доставляет их в виде пенсий нашим пенсионерам. Это финансирование осуществляется с 4 по 25 число. Соответственно, во второй половине этого месяца начали происходить определенные задержки с финансированием Пенсионным фондом этих выплат. Укрпочта, соответственно, не имеет этих средств для выплаты пенсионерам”, - объяснил он.

Заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир отметил, что вчера в Укрпочту поступила значительная сумма на пенсионные выплаты, а финансирование завершится в ближайшие дни. По его словам, смещение графика выплат пенсий обусловлено кассовыми разрывами поступлений единого социального взноса.